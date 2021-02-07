Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısı günlerdir Ankara'nın gündeminden düşmüyor. Partilerin yaptığı anayasa çalışmaları artık açık açık dillendiriliyor.

Bu kapsamda, geçen hafta liderlerin ziyaret trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, yeni anayasa önerisine destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ziyaretinde "yeni anayasaya ihtiyaç var" dedi. Ancak "parlamenter sistem" şerhi koydu.

İyi Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı'nı kabul etti. Akşener, yeni anayasa için kapıyı tamamen kapatmadı, çekincelerini sıraladı.

Akşener, "Sıfırdan yapma gibi bir iddia ise o zaman ikinci Cumhuriyet'in kuruluşu anlamı taşır ki cevabını almamız lazım. Neye tekabül ettiğine dair bir durum yok." dedi.

Partilerin yetkili kurulları toplanacak

Yeni haftada da siyasetin en önemli gündem maddesi anayasa olacak. AK Parti çalışmaların ilk bölümünü Cumhur İttifakı ile yürütecek. Konu, Merkez Yürütme Kurulu toplantısında enine boyuna masaya yatırılacak.

MHP'de, Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı'nda anayasa ele alınacak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Toplantıda, yeni anayasa sürecindeki yol haritası burada belirlenecek.

Saadet Partisi, anayasa konusunda hazırladığı taslağı açıklayacak.