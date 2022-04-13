Düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine toplantısında ele alındı.

Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan en az 400 bin dolara çıkarılmasına karar verildi.

Vatandaşlık başvurusu için yalnızca 400 bin dolar veya karşılığına denk gelen döviz tutarında gayrimenkul satın almak yeterli olmayacak.

3 yıl devir ve terkin yapılamayacak

Alınan taşınmazın tapuda 3 yıl satılamaz şerhinin olması gerekiyor. Ayrıca, 3 yıl devir ve terkin yapılamayacağına ilişkin noterden belge almak gerekiyor.

Şartların sağlandığının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edilmesi durumunda başvuranlar Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Alınan kararın hayata geçmesi için Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te de değişiklik yapılması bekleniyor.