Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türk tanker uçağından NATO uçağına yakıt ikmali
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağın, Romanya üzerinde NATO'ya ait AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı bildirildi.
Görüntü, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 2 B-1 uçağına Karadeniz semalarında yakıt ikmali yapıldı.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçakları yakıt ikmalini başarıyla gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, müttefik ülkeler arasındaki askeri işbirliği kapsamında havada yakıt ikmali desteğinin verildiği belirtildi.
Etiketler: tanker uçak nato msb awacsSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:47
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