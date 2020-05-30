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Sağlık Bakanı Koca'dan yaşlılara 'maske ve sosyal mesafe' uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Koca, yarın dışarı çıkacak olan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyardı, "Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda maske kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak da o kadar önemli" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkacak 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dışarıda maske takmanın ve sosyal mesafe kuralına uymanın, virüsten korunmak için evde kalmak kadar önemli olduğunu hatırlatan Sağlık Bakanı Koca, "Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler" dedi.
65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler. pic.twitter.com/sUH1YCwjJf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2020
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