Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 12:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Tabipleri Birliği'nin isminden "Türk" ifadesi kaldırılacak
Adalet Bakanlığı meslek örgütlerine yönelik yeni düzenleme hazırlıklarını tamamladı. Buna göre; son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kimyasal silah" iftirası ile gündeme gelen Türk Tabipleri Birliği'nin isminden Türk ifadesi kaldırılacak.
Türk Tabipleri Birliği'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirasının ardından başlayan tartışma, meslek odalarına yönelik yeni bir yasal düzenlemenin önünü açtı.
TRT Haber'in ayrıntılarına ulaştığı düzenlemeyle, Türk Tabipleri Birliği'nin de aralarında olduğu meslek örgütlerinin adından "Türk" ifadesi çıkarılacak.
Bünyesinde 5 binden fazla tabip bulunan illerde ikinci bir tabip odası kurulabilmesinin önü açılacak.
Tabipler Birliği bünyesindeki Merkez Konseyi yerine Yönetim Kurulu getirilecek. Tabip odalarına ödenecek aidatlara da sınır getirilecek. Aidat aylık asgari ücretin yüzde 3'ünden az yüzde 10'undan fazla olamayacak.
Çalışmanın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından gelecek hafta kabineye sunulması planlanıyor.
Etiketler: Adalet Bakanlığı
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