Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO tatbikatında hünerlerini sergiledi

NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Brunssum), Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatı sürüyor.

Müttefiklerin müşterek harekat icra kabiliyetini geliştirmeyi, yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetlerin kısa süre içinde sevk ve idamesini test etmeyi, komuta-kontrol mekanizmalarını doğrulamayı ve deniz, hava, kara unsurları arasında birlikte çalışabilirliği artırmayı hedefleyen NATO Steadfast Dart 2026'nın deniz safhasının basın ve seçkin gözlemci günü etkinliği, Kiel kenti yakınlarındaki Baltık Denizi kıyısındaki Putlos eğitim ve tatbikat sahasında gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde, Türkiye, İspanya, Almanya ve İtalya başta olmak üzere 11 müttefik ülkeden deniz, hava, kara unsurları müşterek sahile çıkartma harekatını gerçeğe en yakın koşullarda tatbik etti.

Tatbikat çerçevesinde, Türk Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Timi (SAT) ile İspanya Ordusu özel kuvvetleri, ortak operasyonla su altı tuzaklarını etkisiz hale getirerek, sızma harekatı yürüttü.

TCG Anadolu gemisinde konuşlu "Seahawk" ve "Super Cobra" tipi helikopterlerin havadan sağladığı destekle sahilin derinliklerine ilerleyen Türk SAT timi ve İspanyol özel kuvvetleri, sahili zırhlı amfibi hücum araçlarının (ZAHA) çıkarma harekatı için elverişli hale getirdi.

TCG Anadolu'dan gelen ZAHA'larla mekanize birlikler de sahil bölgesinin kontrolünü sağladı.

TSK'nın başrolde olduğu tatbikatın deniz safhasının basın ve seçkin gözlemci günündeki senaryosu başarıyla tamamlanırken, sahadaki birliklerin performansları beğeni ve takdir topladı.

Tatbikatı, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, tatbikatın icrasından sorumlu NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Ingo Gerhartz ile Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu birlikte izledi.

Öte yandan, bu tatbikatla Türk savunma sanayisinin geliştirdiği TCG Anadolu, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı ve ZAHA gibi önemli güç çarpanı unsurları da uluslararası arenada boy göstermiş oldu.

Oramiral Tatlıoğlu, tatbikatı izledi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Almanya’nın ev sahipliğinde devam eden NATO Steadfast Dart 26 tatbikatının Putlos eğitim ve tatbikat sahasında yapılan deniz safhasının basın ve seçkin gözlemci günü etkinliğine katıldı.

Tatbikatı, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ve NATO'nun Hollanda'daki Müşterek Kuvvetler Karargahı Komutanı General Ingo Gerhartz ile beraber izleyen Oramiral Tatlıoğlu, burada düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oramiral Tatlıoğlu, Steadfast Dart 26’nın, 10 binden fazla personelin katılımıyla NATO’nun bu yılki en büyük tatbikatı olduğunu belirterek, "Steadfast DART 26 kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri, yaklaşık 1500 personelden oluşan ve çok maksatlı harekat kabiliyetine sahip Anadolu Türk Deniz Görev Grubu’nu Baltık Denizi’ne intikal ettirmiştir." dedi.

Tatlıoğlu, Anadolu Türk Deniz Görev Grubu’nda çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, lojistik ikmal ve muharebe destek gemisi TCG Derya, ilk yerli fırkateyn TCG İstanbul, milli imkanlarla modernizasyonu gerçekleştirilen ilk fırkateyn TCG Oruçreis, amfibi deniz piyade taburu, amfibi çıkarma araçları, taarruz ve genel maksat helikopterleri, Bayraktar TB-3 SİHA sistemlerini içerdiğini paylaştı.

Bu tatbikatın kendileri açısından iki önemli hususu olduğunu belirten Oramiral Tatlıoğlu, "Birincisi, Türk Deniz Kuvvetleri Müttefik çerçeve içinde bu ölçekte ve seviyede bir güç projeksiyonu kabiliyetini sergilemektedir. İlk kez amfibi bir operasyonda, sahil çıkarma bölgesini yumuşatmak için SİHA'larımızı kullanıyoruz." diye konuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı, oluşturdukları bu yapının, NATO’nun yeni kuvvet modeli ve yüksek hazırlık gereksinimleriyle tam uyumlu, önemli bir kuvvet çarpanı teşkil ettiğini dile getirerek, "Halihazırda Baltık Denizi, Hint Okyanusu, Basra Körfezi ve Türkiye’nin çevre denizlerinde deniz varlığı tesis etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Sürüklenen mayınlarla mücadele ediyoruz"

Türk İHA ve SİHA sistemlerinin başka tatbikatlarda kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin soru üzerine Oramiral Tatlıoğlu, "Bildiğiniz üzere, Karadeniz bölgesinde insansız hava araçlarımızı kullanıyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna'dan sürüklenerek gelen 400’den fazla mayın Karadeniz’de bulunmaktadır. Bu sürüklenen mayınlarla mücadele ediyoruz. Bu mayınların tespiti için İHA’larımızı kullanıyoruz." yanıtını verdi.

Tatlıoğlu, Türkiye’nin insansız hava ve deniz araçlarının kullanımı konusundaki tecrübesini NATO müttefikleriyle paylaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir NATO tatbikatı kapsamında ise, İHA’larımızı amfibi harekâtta ilk kez kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi insansız sistemler konusunda oldukça iyiyiz. Farklı İHA’larımız ve insansız deniz araçlarımız bulunuyor. Bu alandaki tüm tecrübemizi NATO müttefik ülkeleriyle paylaşmaya çalışıyoruz ve bu da bir ilk olma özelliği taşıyor."