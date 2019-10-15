Türkiye onlarca yıl Batı'nın silah ambargolarıyla boğuştu. Savunması için parasıyla satın almak istediği silahlar için hep bir engel çıkarıldı, sonu gelmeyen şartlar öne sürüldü. Politikalar çatıştığında, silah satışı hep bir tehdit olarak Türkiye'nin karşısına çıkarıldı.

Kendi göbeğini kesmeye karar veren Türkiye, savunma sanayiinde art arda hamleler yapmaya başladı. Büyük yatırımlara girişildi, milli silahlar geliştirildi.

Kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olan ATAK, Türkiye'nin balistik füze sistemi Bora, milli savaş gemileri, fırtına obüsleri ve daha niceleri. Hepsi son yılların ürünü.

Bayraktar Akıncı özelliklerinde SİHA üretebilen sadece 4 ülke var

ABD'nin silahlı insansız hava araçlarını Türkiye'ye satmaması üzerine İHA ve SİHA teknolojisinde de büyük atak yapıldı. Baykar'ın son geliştirdiği Bayraktar Akıncı SİHA, F-16 mühimmatıyla hava bombardımanı yapabilecek özelliğe sahip. Türkiye, bu niteliklere sahip SİHA üretebilen dört ülkeden biri.

Türkiye, İHA ve SİHA teknolojisinde artık dünyada söz sahibi bir ülke.

"Bugüne kadar bin 800’e yakın insansız hava aracını TSK'ya teslim ettik"

Altınay Havacılık İş Geliştirme Yöneticisi Murat Koç:

"Bugüne kadar bin 800’e yakın insansız hava aracını Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettik. Bunlar her türlü operasyonda kendini başardılar hem de 4 yıldır sürekli olarak geliştiler ve çok iyi noktalara geldiler."

Türkiye savunma sanayisinde son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Yerlilik oranı yüzde 20’den yüzde 70’lere çıkarıldı. Bununla birlikte Türkiye kendi ürettiği ürünleri de başka ülkelere ihraç eder hale geldi.

2018 yılında savunma sanayi ürünleri ihracatı 2,5 milyar dolar oldu

Türkiye’nin savunma sanayii ihracatı 2011 yılında 883 milyon dolardı. Bu rakam 2016 yılında 1,6 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl ise 2 buçuk milyar dolara ulaştı.

2019'un ilk 9 ayında yüzde 37,7 artışla rakam 1,9 milyar dolara çıktı.

"Kendi savaş gemimizi ve savaş uçağımızı yapıyoruz"

Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"Kendi savaş gemimizi, savaş uçağımızı yapmaktayız, kendi helikopterimizi yaptık, eğitim uçağımızı yaptık. Diğer bir sürü elektronik harp ve HAVELSAN'ın yaptığı yazılım, donanım pek çok şeyimizi dışa bağımlı olmaksızın yapabilir durumdayız. Bu çok özel bir durum. Ordunuz ne kadar güçlüyse ülkeniz de o kadar güçlü olur. Bugün güçlü ordusuna sahip güçlü bir Türkiye var."

"Küresel pazarda dünya devleriyle rekabet halindeyiz"

Türkiye’de savunma sanayi projelerinin hacmi 60 milyar dolar büyüklüğe sahip. Hedef çok daha büyük.

Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"Bizim stratejik hedefimiz 2023 itibarıyla bir küresel oyuncu olmak ama aslında şu anda bile biz küresel oyuncuyuz. Çünkü yurt dışı pazarlarda dünya devleri dediğimiz küresel oyuncularla rekabet ediyoruz."

"Her türlü güçte motor projelerini yapıyoruz"

Teknopark İstanbul savunma sanayisine önemli katkılar sunan merkezlerden.

FEV Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Önder Erdoğan:

"Savunma sanayii özeline baktığımız zaman her türlü güçte motor, şanzıman aktarma organları geliştirme projesini yapıyoruz."

Hamleler sadece silah üretimiyle sınırlı değil. Çok geniş yelpazede çalışmalar yürütülüyor.

Radar projelerinde optik mercek olarak elmas kullanılıyor

Appsilon Enterprise Ceo'su Buğra Kuloğlu:

"Radar projesi, optik mercek olarak elmasın kullanımı en önemli alanlardan biri. Uzay ve havacılığa yatırım yapıyoruz ama yeni parçalar işlememiz lazım. Örneğin titanyum gibi parçalar. Bunları işleyebilmek için en uygun malzeme elmas."

Hedef 2023

En parlak dönemini yaşayan Türk savunma sanayisinde hedef, 2023 yılında bu alanda tam bağımsız olmak.

Haber: İclal Aydıngöz

Kamera: Oğuzhan Çetin