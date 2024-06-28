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Gündem
TRT Haber 28.06.2024 18:00

Türk satrancı Avrupa’da tarih yazmaya devam ediyor

Satrançta Avrupa’nın en iyisi, en başarılısı Türkiye! Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası’ndan bir şampiyonluk, bir ikincilikle dönüyoruz.

Türk satrancı Avrupa’da tarih yazmaya devam ediyor
[Fotograf: TRT Haber]

Avrupa Satranç Birliği’nin (ECU), Yunanistan’ın Rodos Adası’nda 20-28 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlediği şampiyonada Türkiye, 12 yaş kızlar kategorisinde şampiyon ve 12 yaş genel kategoride ikinci oldu.

 Türk genç millilerin Rodos’ta ROSATOM’un desteğiyle mücadele ettiği şampiyonaya, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Avusturya, Ermenistan, Belçika, Hırvatistan, Almanya, Estonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya, Ukrayna, İsviçre, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail’den toplam 190 sporcu katıldı.
 
1 altın, 1 gümüş madalya, 3 kupa ve sporcularımızın bireysel masa dereceleri ile tören sırasında salonda Türkiye rüzgârı esti. 

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