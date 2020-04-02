Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Moskova Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 Karayolu'nda 38'inci Türk-Rus kara devriyesinin icra edildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda devriyenin koronavirüse karşı tedbirler alınarak tamamlandığı vurgulandı. Açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat’ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi COVID19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi" denildi.

Paylaşılan fotoğraflarda da her iki ülke askerlerinin maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.