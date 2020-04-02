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Kılıçdaroğlu: Bu süreçte kimsenin işinden olmaması lazım
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı işçi konfederasyonlarıyla yaptığı görüşmede, "Bu süreçte kimsenin işinden olmaması lazım." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı işçi konfederasyonlarının yöneticileriyle videokonferans toplantısı gerçekleştirdi.
Ortak bildiri yayımlayan konfederasyonları tebrik eden, Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"İşten çıkarmanın bir şekilde sınırlandırılması gerekiyor. Bu süreçte hiç kimsenin işinden, aşından olmaması lazım. Bu bağlamda biz de size her türlü desteği veriyoruz. Eğer Ekonomik Sosyal Konsey, önümüzdeki süreç içinde toplanır, işçileri, işverenleri, çiftçileri, doktorları bir araya getirirse en azından siz de sorunları aktaracaksınız, işverenler de sizin sorunlarınızı dinleyecekler."
Etiketler: CHP Kemal KılıçdaroğluSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 17:28
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