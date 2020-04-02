İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren işitme ve konuşma engelli vatandaşlara yönelik bilgilendirme videosu hazırladı.

Videoda, 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli iki kadın personel işaret diliyle "Sayın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmanız yasaktır. İhtiyaç anlarınızda lütfen 'Engelsiz 112' uygulaması üzerinden bizi arayın." şeklinde bilgilendirme yaptı.

Engelsiz 112 uygulaması sayesinde, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız, ihtiyaçlarını yetkililere iletebiliyorlar



https://t.co/dtBO9XnToi



Engelsiz 112 Uygulamasını indirmek için

https://t.co/8913tMcsAR

https://t.co/RQHQ1mz0zx pic.twitter.com/h2WVgy3hLp — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar (@TC_icisleri) April 2, 2020

"Engelsiz 112" uygulaması, akıllı telefon ya da tabletlere "App Store" ya da "Play Store"dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.