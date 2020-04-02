"Engelsiz 112" 65 yaş üstü engelli vatandaşlar için devrede
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı olan işitme ve konuşma engelli vatandaşların, "Engelsiz 112" uygulamasını arayarak ihtiyaçlarını yetkililere iletebileceğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren işitme ve konuşma engelli vatandaşlara yönelik bilgilendirme videosu hazırladı.
Videoda, 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli iki kadın personel işaret diliyle "Sayın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmanız yasaktır. İhtiyaç anlarınızda lütfen 'Engelsiz 112' uygulaması üzerinden bizi arayın." şeklinde bilgilendirme yaptı.
Engelsiz 112 uygulaması sayesinde, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız, ihtiyaçlarını yetkililere iletebiliyorlar— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar (@TC_icisleri) April 2, 2020
https://t.co/dtBO9XnToi
Engelsiz 112 Uygulamasını indirmek için
https://t.co/8913tMcsAR
https://t.co/RQHQ1mz0zx pic.twitter.com/h2WVgy3hLp
"Engelsiz 112" uygulaması, akıllı telefon ya da tabletlere "App Store" ya da "Play Store"dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.