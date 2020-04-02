Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemi ile belediye başkanlarına seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- COVID 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor.

- Belediyeler temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını yaygın şekilde sürdürmeli.

- Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Evinde tencere kaynamadığı için kalbi kırık her vatandaşımızın vebali sizlerin üzerindedir. En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir. AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar. Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz.

- Dost ve kardeş ülkelere de destek veriyoruz.

- Hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz.

- Türkiye bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir.

- Korona salgınıyla mücadele sadece hükümet ve devletimizin değil, tüm kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir.

- Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz. En büyük gücümüz birliğimiz. 83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır. Panik yapmadan, akılcı, dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir.

- Gün İstiklal Harbi'nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür, gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür.

- Herkesi bir kez daha bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum.

- (Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyası) Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir.