Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 3 bin 151 sağlık çalışanına barınma hizmeti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da sağlık çalışanları için 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini, 2 bin 166 çalışanının bu imkanı kullandığını açıkladı.
Vali Ali Yerlikaya sağlık çalışanları ile ilgili barınma hizmetini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Yerliyaka, sağlık çalışanları için 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini 2 bin 166 çalışanının bu imkanı kullandığını belirtti. Vali Yerlikaya, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza destek olan tüm otel, sosyal tesis, misafirhane ve yurt yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
İstanbul’da sağlık çalışanlarımız için 3.151 kişilik yer tahsis ettik. 2.166 çalışanımız şuan bu imkanı kullanıyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2020
Fedakar sağlık çalışanlarımıza destek olan tüm;
Otel
Sosyal Tesis
Misafirhane
Yurt yetkililerine çok teşekkür ediyorum.https://t.co/gB05pW9bTn pic.twitter.com/1AVgaZMThF
Etiketler: koronavirüs İstanbul sağlık çalışanlarıSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 12:19
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