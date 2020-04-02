Vali Ali Yerlikaya sağlık çalışanları ile ilgili barınma hizmetini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Yerliyaka, sağlık çalışanları için 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini 2 bin 166 çalışanının bu imkanı kullandığını belirtti. Vali Yerlikaya, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza destek olan tüm otel, sosyal tesis, misafirhane ve yurt yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul’da sağlık çalışanlarımız için 3.151 kişilik yer tahsis ettik. 2.166 çalışanımız şuan bu imkanı kullanıyor.

Fedakar sağlık çalışanlarımıza destek olan tüm;

Otel

Sosyal Tesis

Misafirhane

Yurt yetkililerine çok teşekkür ediyorum.https://t.co/gB05pW9bTn pic.twitter.com/1AVgaZMThF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2020