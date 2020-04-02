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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
[Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ve Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Hitti ve AB yetkilisi Fontelles ile telefon görüşmeleri yaptı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 15:39
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