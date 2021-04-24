Ermeni soykırımı yalanını suikast ve bombalı eylemlerle kabul ettirmeye çalıştılar. 70’li yıllarda başlayan saldırılar yaklaşık 15 yıl sürdü. Terör eylemlerinde Türk diplomasisinin yetişmiş değerlerini hedef aldılar.

Terörün adı kimi zaman ASALA, kimi zaman JCAG oldu.

Tarih 1973...

1973'te Los Angeles'ta, Santa Barbara'daki otelde ilk saldırı gerçekleşti. Ermeni asıllı Gürgen Yanıkyan, "Elimde Osmanlı'ya ait tarihi eserler var. Onları Türkiye Cumhuriyeti'ne bağışlamak istiyorum" diyerek, diplomatlarımızla otelde buluştu. Yanıkyan, Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir'i burada şehit etti.

Saldırıları bitmedi...

Terör eylemleri; Paris, Viyana, Beyrut, Atina, Roma, Madrid, Ottawa ve Sidney gibi dünyanın birçok noktasında devam etti.

Los Angeles’ta 1973’teki ilk saldırının ardından 1982 yılında da Başkonsolos Kemal Arıkan teröre kurban verildi.

"Türkiye'ye öfkelerini diplomatlar üzerinde dile getiriyorlar"

Los Angeles Bakonsolosu Can Oğuz, "Onlardan aldığımız emaneti en iyi şekilde götürmeye çalışıyoruz. Türk oldukları için seçildiler. Bunu özellikle söylüyorlar. Türkiye'ye, Türk halkına olan öfkeleri onlarda vücut bulduğu için öfkelerini diplomatlar üzerinden dile getiriyorlar" dedi.

Aileleriyle beraber 58 Türk hayatını kaybetti

Saldırılarda 31'i diplomat, aile üyeleriyle birlikte 58'i Türk vatandaşı, 77 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı mevcut personelinin yaklaşık %4’ü şehit verildi.

Katillere gereken ceza verilmedi

Cinayetlerin yaşandığı ülkeler, korumakla yükümlü oldukları halde Türk diplomatlarını koruyamadı.

Cinayetlerin çoğu faili meçhul olarak kaldı.

Yakalanan veya teslim olan katiller de almaları gereken cezaları almadı.

Haber: Ali Artmaz

Kamera: Kadir Furkan Durak