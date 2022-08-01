Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Hava Kuvvetleri NATO uçağına havada yakıt ikmali yaptı
[Fotoğraf: Twitter/@tcsavunma]
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağıyla Romanya üzerinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağımız, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yaptı" bilgisi verildi.
Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağımız; NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yaptı.#MSB pic.twitter.com/6MJmkvQSYH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO
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