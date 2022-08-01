Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 13:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kalın: Savaşın sona ermesi için girişimlerimiz devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türk diplomasisinin çok önemli bir başarısı olan tahıl sevkiyatı başladı. Türkiye’nin izlediği denge politikası, dünya gıda güvenliğini ve gıda fiyatlarının istikrarını güvence altına alıyor. Bu hassas süreci yürütürken savaşın sona ermesi için girişimlerimiz devam edecek" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.
Mısır yüklü ilk gemi yarın İstanbul'da olacak.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türk diplomasisinin çok önemli bir başarısı olan tahıl sevkiyatı başladı. Türkiye’nin izlediği denge politikası, dünya gıda güvenliğini ve gıda fiyatlarının istikrarını güvence altına alıyor. Bu hassas süreci yürütürken savaşın sona ermesi için girişimlerimiz devam edecek."
Etiketler: Buğday İbrahim Kalın Son Dakika Ukrayna
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