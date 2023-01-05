Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 18:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk balıkçılara Yunan tacizi
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın açıklarında avcılık faaliyeti yürüten Türk balıkçıların Yunanistan unsurları tarafından taciz edildiğini duyurdu. Bölgeye giden Sahil güvenlik ekibi Yunan botunu bölgeden uzaklaştırdı.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık yapan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin, saat 12.02'de bölgeye gelen Yunanistan sahil güvenlik unsuru tarafından taciz edildiği bildirildi.
Bunun üzerine ivedilikle olay yerine sevk edilen sahil güvenlik botu tarafından bölgedeki Yunanistan'ın sahil güvenlik ekibinin sürülerek uzaklaştırıldığı ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesinin sağlandığı aktarıldı.
Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, bölgeden uzaklaştırılırken havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildiği belirtildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Yunanistan
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