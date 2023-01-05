Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hudutların güvenliği için Mehmetçiğin mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Bu kapsamda "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalananlardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKP-C terör örgütlerine mensup olduğu belirlendi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Yunanistan
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