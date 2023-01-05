Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, partinin hazine yardımının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebi karara bağlandı.

Buna göre, HDP'nin Hazine yardımı hesaplarına bloke konuldu.

HDP’ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı.