Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 14:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke koyuldu
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 10 Ocak'ta kararla ilgili açıklama yapacak.
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, partinin hazine yardımının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebi karara bağlandı.
Buna göre, HDP'nin Hazine yardımı hesaplarına bloke konuldu.
HDP’ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı.
Etiketler: HDP Son Dakika
Son Haberler
- 15:36
- 15:22
- 15:07
- 15:04
- 14:50
Sıradaki Haber
6'lı masanın 10. toplantısı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz