TDV'den yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile ilahiyat fakülteleri işbirliğinde yürütülen "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Burs Programı", "Uluslararası İlahiyat Lisans Burs Programı" ve "Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Burs Programına", 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yurt dışından öğrenci kabul edileceği belirtildi.

Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler, 15 Ocak-28 Şubat arasında burs programlarına başvuru yapabilecek.

Burs başvurusunun yapılacağı diyanetburslari.tdv.org adresinde adaylar, süreç ile ilgili tüm detayları da takip edebilecek.