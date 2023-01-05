Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye'de faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi, vergisini ödeyen, istihdam oluşturan ve ekonomiye katkı sağlayan her şirketi Türk şirketi olarak gördüklerini, dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grup Holding'in Türkiye'deki kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ise Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Oktay'a bilgi vererek, bu kapsamda, Ankara'da bulut bilişim alanında, İstanbul'da ise lojistik alanında yatırım yapmayı öngördüklerini belirtti.

Avrupa operasyonlarını Türkiye'den yöneteceklerini bildiren Evans, lojistik, bilişim ve yönetim alanı haricinde imalat sektöründe de yatırım yapmayı planladıklarını aktardı.