Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ve er Halil Seltan'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Uğur ve Seltan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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