Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Ankara Garı'ndan bu sezon ilk seferine başlayan, "Turistik Diyarbakır Ekspresi Uğurlama Töreni"nde, Anadolu'nun eşsiz topraklarını geçerek turizm amaçlı hizmet veren "Turistik Doğu Ekspresi" konseptine alternatif rotalar sunmak amacıyla Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerini başlattıklarını söyledi.

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'yle yolculuğun oldukça popüler hale geldiğini vurgulayarak, seyahat severlerin ve fotoğraf sanatı tutkunlarının gözdesi olan bu yolculuğun, sınırları da aşarak yabancı turistlerin de ilgi duyduğu rota haline geldiğini dile getirdi.

Eksprese yoğun ilgi olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Turistik Doğu Ekspresi rotası dışında da konforlu demir yolu rotaları bulunuyor. TCDD Taşımacılık'ın işlettiği yüksek hızlı trenler (YHT) doğrudan 11 şehrimize, tren ya da otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla da 9 şehrimize dolaylı ulaşıyor. Alt ve üst yapısı iyileştirilen konvansiyonel hatlarımızda işletilen bölgesel ve ana hat trenlerle cennet vatanımızın hemen her köşesini keşfetmek de mümkündür."

Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne, 29 Mayıs 2019'da "Turistik Doğu Ekspresi" seferlerini eklediklerini ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"2023-2024 kış sezonunda bu trenimizle 11 bin 611 kişi seyahat etti. Yolcularımız çok güzel anılarla döndüler. Rota üzerindeki birçok şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katkı sağladı. Bunun yanında Kars-Erzurum arasında kış sezonunda turistik bölgesel trenler işleterek seyahat severlere başka bir alternatif de sunmuş olduk. Bu yolculuklara Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni ekliyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi trenimiz, 1051 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır parkurunda seyahat edecek. Tren 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor."

Pazar günü tekrar Ankara'ya doğru yola çıkacak

Uraloğlu, trenin, Diyarbakır'dan 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de Ankara'ya doğru yola çıkacağını anlatarak, Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Elazığ'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat turizm amaçlı molalar verileceğini söyledi.

Ekspres'in, uzun süre durarak gezme imkanı sağlayacağı Malatya ve Yolçatı destinasyonları başta olmak üzere, bölge ekonomisine katkıda bulunacağının altını çizen Uraloğlu, "Güzergah boyunca buralardaki tarihi ve kültürel değerlerle doğa harikası manzaraları görme imkanı sunarak kültürel iletişimi de güçlendirecek." diye konuştu.

Uraloğlu, seyahati sevenler için sadece yurt içinde değil yurt dışında da tren rotalarının bulunduğunu bildirerek, İstanbul-Sofya Treni'yle Avrupa'ya ulaşmanın ekonomik ve konforlu olduğunu söyledi.

Turistik trenlerin, vatandaşlara ve yurt dışından Türkiye'ye gelen konuklara, ülkenin yeni yüzyılıyla örtüşen bir etkinlik sunduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ayrıca yurt içinde yeni rotalarda işletilebilecek turizm amaçlı trenlerin sefere konulmasıyla ilgili başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarla çalışmalarımız da devam ediyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Doğu, Göller, Güney Kurtalan ekspresleri gibi eşsiz coğrafyalarda süzülen tren hatlarına da hizmete aldıklarını da dile getirdi.

"Demir yolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye yükselttik"

Gelecek dönemlerde birçok vatandaşa, meraklı gençlere, yabancı konuklara turistik trenlerle seyahat imkanı sağlayacaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Eğer demir yollarına yatırım yapmasaydık bugün turistik trenlerden, yenilikçi demir yollarından, tren kültüründen bahsetmek de mümkün olmayacaktı. Son 22 yıl içinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, demir yollarında yeniden bir bahar havası oluşturduk, heyecanı yeniden yakaladık. 22 yıl içinde demir yollarına 57 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan 'Tek Yol Tek Kuşak' girişiminin en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı inşa ettik. Bu projeyle Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımını mümkün hale getiren Marmaray ile Londra'dan Pekin'e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demir yolu koridorunu oluşturduk. 2002'de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demir yolu uzunluğumuza, 2023 yılı itibarıyla, 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere, yaklaşık 3 bin kilometre demir yolu ekledik. Demir yolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Ülkemizi, YHT işletmeciliğiyle tanıştırdık, Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık. Yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 85 milyon yolcu taşıdık. Bu yükselen trendi daha da yukarıya taşıyacağız."

Uraloğlu, daha sonra Turistik Diyarbakır Ekspresi trenini uğurladı.