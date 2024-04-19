Parçalı Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.04.2024 13:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran farklı şeyler söylüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-İran gerilimine ilişkin, "İsrail farklı şeyler söylüyor, İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran farklı şeyler söylüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti;

Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Şimdi seçim de bitti ve Irak'a olan bu ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret. Önce Bağdat. Bağdat'taki Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yapacağımız görüşmelerden sonra Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil'de de kuzey Irak sorunlarını aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Irak-Türkiye ilişkilerini genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye ziyareti

Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile geçmişten gelen dostluklarımız var. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari bir çok konuyu ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanının burada bizimle ilgili yapacağı görüşmelerde de Almanya-Türkiye ilişkilerini nasıl daha ileriye taşıyabiliriz bunlarla ilgili görüşmeler olacak.

İsrail-İran gerilimi

İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran'ın yaptığı açıklamalarda bu doğru söylüyor diyemiyorsunuz. İsrail'in zaten söyleyemiyorsunuz. ABD'yi öne sürüyorlar. Çok daha önemlisi BMGK'da ABD'nin son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. ABD burada herkes Filistin'in yanında yer alırken ABD ne yazık ki İsrail'in yanında yer alarak duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk.

Haniye ile görüşme

(Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşme) Gündemi biz Sayın Haniye ile aramızda tutalım. Ona göre de adımlarımızı atalım.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ziyareti

Sayın Miçotakis'in ziyareti bir nevi iade-i ziyarettir. Bu ziyaret Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir. Biz Türkiye-Yunanistan ilişkilerini çok daha iyi bir konuma nasıl ulaştırabiliriz bunlarla ilgili görüşmelerimiz olacak.q

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:30
Ankara için fırtına uyarısı
14:15
Manisa'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
14:13
Son teslimatını jandarmaya yaptı
14:04
Tokat'taki deprem nedeniyle üniversitede ara sınavlar ertelendi
14:06
45 il için "sarı" uyarı: Fırtına ve sağanağa dikkat
14:02
İşte ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi
"Saraybosna'nın hafızası" Vijecnica Kütüphanesi şehrin tarihine ışık tutuyor
"Saraybosna'nın hafızası" Vijecnica Kütüphanesi şehrin tarihine ışık tutuyor
FOTO FOKUS
FETÖ'cü eski emniyet müdürü evindeki gizli geçitte yakalandı
FETÖ'cü eski emniyet müdürü evindeki gizli geçitte yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ