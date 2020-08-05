Tatbikata katılan Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor.

Bakanlık, Twitter'dan, "Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Videoda, tatbikata katılan Türk F-16'larının uçuş görüntülerine de yer verildi.

Azerbaycan'daki ortak tatbikatta ATAK helikopterleri de yer aldı

Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta Türk Hava Kuvvetlerine ait ATAK helikopterleri de yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tatbikatın hava unsurlarının yer aldığı kısmı olan "TurAz Kartalı 2020" kapsamında Türk ve Azerbaycan helikopterleri birlikte uçuşlar gerçekleştirerek farklı görevler icra etti.

Açıklamada, görevlerin başarıyla icra edildiği kaydedildi.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerden ATAK helikopterlerinin Azerbaycan'a ait helikopterlerle birlikte uçuşlar yaptığı görülüyor.