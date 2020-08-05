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Çeşme Kaymakamı Kara'nın görev yeri değiştirildi
[Fotoğraf: İHA]
İçişleri Bakanlığı Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yerini değiştirdi. Kararda salgın tedbirlerinin yetirince alınmamasının etkili olduğu belirtildi.
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, İçişleri bakanlığı kararıyla Manisa Vali Yardımcılığına getirildi.
Kara'nın görev yeri değişikliğinde Çeşme'de fahiş fiyat uygulamaları ile sahillerde koronavirüs tedbirlerinin yeterince uygulanmadığına ilişkin görüntülerin etkili olduğu ifade edildi.
İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ise Çeşme Kaymakamı olarak atandı.
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