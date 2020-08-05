6 ünlü isme Reklam Kurulu'ndan ceza
Reklam Kurulu, "koronavirüse iyi geldiği" iddiasıyla paylaştıkları videolarla ilgili 6 ünlü ismin her birine 104 bin 781 lira para cezası kesti, söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar verdi.
Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan yapıldı. İnternet başta olmak üzere bazı mecralarda “bağışıklık sistemini güçlendirdiği”, “Koronavirüse karşı koruduğu veya iyi geldiği” iddialarıyla bazı ürünlerin reklam faaliyetlerinin arttığı belirtildi.
Sosyal medyadan paylaştılar
Kamuoyunda tanınan ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan bazı ünlüler bu ürünler ilgili paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarda reklam olduğu belirtilmedi. Ürünleri kendilerinin kullandığı ve faydalı sonuçlar elde edildiği ifadelerine yer verildi.
Reklam Kurulu videoların “Ticari Reklam” kapsamında olduğuna karar verdi.
Videoların “aldatıcı-yanıltıcı” ve “Tanıklı reklam”a ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu tespit edildi.
6 ünlü isme ve reklamı veren firmaya toplam 733 bin 476 lira para cezası verildi.
- 15:12
- 15:14
- 15:12
- 15:08
- 14:25