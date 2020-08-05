Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan yapıldı. İnternet başta olmak üzere bazı mecralarda “bağışıklık sistemini güçlendirdiği”, “Koronavirüse karşı koruduğu veya iyi geldiği” iddialarıyla bazı ürünlerin reklam faaliyetlerinin arttığı belirtildi.

Sosyal medyadan paylaştılar

Kamuoyunda tanınan ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan bazı ünlüler bu ürünler ilgili paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarda reklam olduğu belirtilmedi. Ürünleri kendilerinin kullandığı ve faydalı sonuçlar elde edildiği ifadelerine yer verildi.



Reklam Kurulu videoların “Ticari Reklam” kapsamında olduğuna karar verdi.

Videoların “aldatıcı-yanıltıcı” ve “Tanıklı reklam”a ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu tespit edildi.



6 ünlü isme ve reklamı veren firmaya toplam 733 bin 476 lira para cezası verildi.