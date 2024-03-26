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Gündem
TRT Haber 26.03.2024 08:24

Tunceli'de "Mahzen-20" operasyonu: 12 gözaltı

Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

Tunceli'de "Mahzen-20" operasyonu: 12 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli’de eş zamanlı olarak “Mahzen-20” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonda elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve suç örgütü üyesi 12 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, tehdit, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde imal ve ticareti,
6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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