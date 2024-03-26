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Gündem
TRT Haber 26.03.2024 06:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray ve Yozgat'ta seçmenle buluşacak

Türkiye, yerel yönetimler için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaklaşan seçimler öncesi halkla buluşmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray ve Yozgat'ta seçmenle buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisinde ilk durağı Aksaray olacak.

Saat 13.30'da Aksaray'daki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda seçmenle bir araya gelecek, 31 Mart yerel seçimler öncesi önemli mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16.30'da ise Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak.
 

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Aksaray Recep Tayyip Erdoğan Yerel Seçim 2024 Yozgat
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