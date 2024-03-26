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Gündem
AA 26.03.2024 02:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maltepe'de darbedilen teşkilat üyesine "geçmiş olsun" telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışması sırasında darbedilen AK Parti'nin Maltepe Gülsuyu Mahallesi teşkilat üyesi Ramazan Şahin'le telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maltepe'de darbedilen teşkilat üyesine "geçmiş olsun" telefonu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Rabbim şifalar versin." dileğinde bulunduğu Şahin'e, "Bize düşen bir şey şu anda var mı?" diye sordu.

Şahin de soruyu, "Cumhurbaşkanım, sizin elinizde her şey. Ben bir şey diyemiyorum. Allah senden razı olsun" diyerek yanıtladı.

Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu Şahin, darp nedeniyle vücudunun bazı yerlerinde morarmalar olduğunu, evde dinlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine, "Ben doktorumu sana bir göndereyim de seni bir de onlar gözden geçirsinler" ifadesini kullandı.

Ramazan Şahin de "Tamam Cumhurbaşkanım. Sen ne dersen o olur. Allah senden razı olsun. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar" şeklinde karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şahin'in eşine selamlarını da iletti.

AK Parti'nin Maltepe Gülsuyu Mahallesi teşkilat üyesi Ramazan Şahin, 23 Mart'ta seçim çalışması yaptığı sırada darbedilmiş, saldırıyı gerçekleştiren Y.S., K.S. ve B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ. ve C.D. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı.

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