Tunceli Ovacık'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli-Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda aralarında TKP/ML-TİKKO'nun sözde Ovacık gücü sorumlusu "Yusuf" kod adlı İlker Tezer'in de olduğu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Jandarma Komutanlığınca, Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda sağlanan sıcak temasta 6 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden "Yusuf" kod adlı İlker Tezer'in, TKP/ML-TİKKO'nun sözde Ovacık gücü sorumlusu olduğu ve "Terör Arananlar Turuncu Listede" yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

Öldürülen teröristin Mayıs 2016'da Ovacık kırsalında iki jandarmanın yaralanması ve Ağustos 2013'te Alişan Beyazgül'ün öldürülmesi olaylarına karıştığı belirlendi.

Kaynak: AA