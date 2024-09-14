Tüm yurtta Mevlid Kandili idrak edildi

İstanbul'daki camilerde Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda dualar edildi.

Son peygamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen kandil münasebetiyle başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Büyük Çamlıca, Kariye ile Barbaros Hayrettin Paşa başta olmak üzere kentteki camilerde program düzenlendi.

Camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp, İslam alemi ve Türkiye için dua etti.

Fatih Camisi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kuran-ı Kerim okundu.

Sultanahmet Camii'ndeki mevlid programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Edirne'de, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere camilerde kandil programları yapıldı. Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kırklareli'nde de Mevlid Kandili dolayısıyla kentteki camilerde programlar düzenlendi. Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılanlar, ellerini dua için semaya açtı.

Başkent Ankara'da da Kocatepe Camii'nde düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de, Mevlid Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Cami olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti. Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ardahan'da da Serhat Ulu ve Dervişbey camilerine gelenler namaz kıldı, dua etti.

Erzincan'daki camilere giden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kılarak dua etti. Vatandaşlardan bazılarının yoğunluk ve sıcak hava nedeniyle cami avluları ile kaldırımlarda namaz kıldığı görüldü. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Terzibaba Camisi'nde verdiği vaazda, feyiz, bereket ve hikmetlerle dolu kandil gecesinin insanlık alemi için hayır, huzur ve barışa vesile olmasını diledi.

Mevlid Kandili dolayısıyla Mersin'de camilerde programlar düzenlendi. Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi.

Bartın'da Şadırvan Caminde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat dua etti.

Kocaeli'de Mehmet Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen kandil programında dualar edildi.

Deprem bölgesinde Mevlid Kandili

Asrın felaketi” olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya Adıyaman ve Kilis’te Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Gaziantep'te İl Müftülüğünce kentteki camilerde Mevlid Kandili dolayısıyla yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii'ndeki program yoğun katılım oldu.

Bazı vatandaşlar cami içerisinde ve bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şanlıurfa'da vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu. Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki diğer camilerde de Mevlid Kandili idrak edildi.

Kahramanmaraş'ta Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Abdulhamithan Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Vatandaşlar ise yapılan dualara eşlik etti. Namaz sonrası bazı camilerde vatandaşlara gül suyu ikram edildi.

Malatya'da Battalgazi ilçesinde Kernek Karagözlüler Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.İl Müftüsü Ramazan Dolu, Mevlid Kandili'nin önemini anlattı ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. Programa İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile vatandaşlar katıldı.

Adıyaman İl Müftülüğünce Samsat ilçesinde program düzenlendi. Programda İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi.Kandil dolayısıyla kentteki bütün camilerde dua edildi, namaz kılındı.

Kilis İl Müftülüğünce kandil sebebiyle Hacı Mehmet Fahrettin Ballıoğlu Camisi'nde düzenlenen program, İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un vaazıyla başladı.Vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, namaz kılındı. Vatandaşlar cami sonrası çeşitli ikramlarda bulundu.