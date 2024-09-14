İstanbul'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Bahçelievler Belediyesinin Siyavuşpaşa Köşkü'nde düzenlediği programda cam fanustaki Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.

Akşam saatlerinde sıraya giren vatandaşlar içeri girerek Sakal-ı Şerif’i ziyaret etti, fotoğraf çektirip, dua etti.

Ziyaretçilerden Nimet Cesuroğlu, ziyaret sırasında duygulandığını dile getirerek, "Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi'ni ziyaret etmek çok güzel bir şey. Her gördüğümde duygulanırım. Her seferinde bu bende oluyor. Çok severiz, o hala bizim yanımızda" dedi.

Halit Algur ise programı düzenleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a teşekkür etti.

Sakal-ı Şerifi görünce çok duygulandığını belirten Algur, "Dünyanın son peygamber Hazreti Muhammed’e ihtiyacı var" diye konuştu.

Sakal-ı Şerif, Siyavuşpaşa Köşkü'nde saat 24.00'e kadar ziyarete açık olacak.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi hafız Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim okuyacağı program kapsamında Dursun Ali Erzincanlı şiir dinletisi sunacak.