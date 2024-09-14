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Gündem
TRT Haber 14.09.2024 19:54

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlid Kandili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Mevlid-i Nebi gecemizin, O'nun üstün ahlakına, sünnetine, çağları aşan mesajlarına ve Kur'an-ı Kerim'e daha sıkı sarılmamıza vesile olmasını, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm gören, zorluk çeken kardeşlerimize kurtuluş getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Mevlid Kandili mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlid Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (S.A.S.) dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü, İslam alemi olarak idrak ediyoruz. Bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten Rabbimize, bu kutlu geceye ulaştırdığı, her birimizi Hz. Peygamberimizin ümmeti olmakla onurlandırdığı için sonsuz şükrediyoruz. Mevlid-i Nebi gecemizin, O'nun üstün ahlakına, sünnetine, çağları aşan mesajlarına ve Kur'an-ı Kerim'e daha sıkı sarılmamıza vesile olmasını, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm gören, zorluk çeken kardeşlerimize kurtuluş getirmesini temenni ediyorum. Mevlit gecemiz mübarek olsun."

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Mevlid Kandili Numan Kurtulmuş TBMM Gazze Sosyal Medya
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