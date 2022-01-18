Konut alımından devre mülk tatil satışına, taksitli alışverişten abonelik hizmetine...

Tüketicilerin en çok şikayet ettiği alanlarda haksızlıkları önlemeye yönelik düzenleme için harekete geçildi.

AK Parti kurmayları yasa taslağı üzerinde bir süredir çalışıyordu. Düzenlemenin detayları netleşmeye başladı.

Ev alım satımlarında yeni dönem

Tüketicilerin en çok şikayetlerinden biri de ev alım süreçleriyle ilgiliydi.

Hazırlanan kanun teklifi Meclis'ten geçerse, bir dairenin birden fazla kişiye satılması, üstünde haciz olması gibi bir çok sorun tüketici mağdur edilmeden çözülecek.

Satış vaadi sözleşmeleri noter huzurunda yapılacak. Böylece tüketici aldığı daire üzerinde ipotek ve haciz olup olmadığını görebilecek. Kat irtifakı kurulmadan satış yapılmayacak.

Tatillerle ilgili de düzenleme olacak

Devre tatiller de düzenleme içinde yer alacak. Devre mülk sözleşmelerinde sözleşme süresi 10 yıldan az olamayacak.

Paket tatillerde "herşey dahilin" içeriği belirtilecek.

Abonelikte tüketici korunacak

Abonelik sözleşmelerinde de tüketici lehine adımlar atılacak Telefon, internet aboneliği gibi konularda sürenin 24 aydan 12 aya indirilmesi planlanıyor. Cayma hakkına ilişkin kolaylık sağlanacak. Tüketici bir yıl içinde sözleşmeden çıkabilecek.