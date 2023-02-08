Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
TSK'nın uçan kaleleri, yabancı kurtarma ekiplerini taşıdı
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, aralarında CH-47 Chinook helikopterlerinin de aralarında bulunduğu genel maksat helikopterleri, yabancı arama kurtarma ekiplerini Kahramanmaraş'a taşıdı.
"Uçan kale" olarak da nitelendirilen CH-47 tipi helikopter, yardım faaliyetleri için lojistik ve ulaşım üssü olan Adana Havalimanı'ndan 4 kişilik mürettebat ve İspanya ile Singapur'dan gelen toplam 25 kişilik kurtarma ekibiyle havalandı.
Helikopterdeki yabancı kurtarma ekipleri, çalışmalara destek olmak için Kahramanmaraş'a götürüldü.
Etiketler: Deprem Türk Silahlı Kuvvetleri
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