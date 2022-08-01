Köpeklerin sadakati ve disiplini görevlerin başarısı için hayati önem taşıyor. O özel köpeklerin eğitiminin yapıldığı Bursa’daki askeri merkez, kapılarını TRT Haber'e açtı.

En zorlu arazileri keşfediyor, düşman unsurların yerini buluyor, etkisiz hale getiriyorlar. Onlar Mehmetçiğin dört ayaklı yardımcıları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin keşif köpekleri.

En cesur yavrular 3 aylıkken seçiliyor

Keşif köpekleri çoğunlukla malinoise cinsinden seçiliyor. Bu ırk hem güçlü hem de çevik. Ayrıca eğitim alabilecek yüksek bir disipline sahip. Yavrulardan yalnızca alfa, yani en cesur olanlar henüz 3 aylıkken seçiliyor ve eğitimleri başlıyor.

Eğitimler Bursa'daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yapılıyor. Yavrular belli bir döneme kadar gözlemleniyor. Seçilenler 17 aylık yoğun bir eğitim sürecinden geçiyor. Her türlü komuta harfiyen uymaya alıştırılıyorlar.

Eğitimi başarıyla tamamlayan köpekler, ikinci aşamada görev yapacakları dostları ile tanıştırılıyor.

Görev arkadaşları 7 yıl birbirinden ayrılmıyor

Keşif köpeklerinin eşleşeceği mehmetçik de çok önemli. Çünkü ortalama 7 yıllık aktif görev süresi boyunca ikisi birbirinden hiç ayrılmayacak. İşte bu yüzden aralarında özel bir bağ oluşturacakları 3 aylık son eğitimde neredeyse 24 saati birlikte geçiriyorlar.

Keşif köpekleri şu an Pençe-Kilit operasyonlarında da aktif olarak yer alıyor.

Tek bir komutla saldırıya geçiyor

Irak’ın kuzeyindeki dağlarda terör mağaralarında, Suriye kırsalında terör tünellerinde...

Nerede ihtiyaç duyulursa görev alan bu köpekler çelik gibi bir disipline sahip. Sahibinin tek bir komutu ile saldırıyor ve gerekirse yine tek bir komutla o saldırıyı anında sonlandırıyor.

Köpekler emir verilmeden hiçbir şekilde saldırıya geçmiyor. Emir yarıda kesilmezse, sahibi aksini söyleyene kadar, hedefi bırakmıyor.

Operasyonlarda Mehmetçiğe can yoldaşı olan köpekleri, emir verildiğinde hiçbir engel durduramıyor.

Hedef neredeyse buluyor ve etkisiz hale getiriyor.