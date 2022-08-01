Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 15:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM'de yeterli sayıya ulaşılamadı
TBMM, CHP'nin başvurusu üzerine olağanüstü toplanma kararı alan TBMM Genel Kurulu yeter sayıya ulaşılamadı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin talebi üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırdı.
CHP, sağlıkta şiddet konusunda Meclis'te genel görüşme yapılmasını istedi. Anayasa ve iç tüzük gereği, bugün toplanması beklenen Genel Kurul'da mesainin yapılabilmesi için en az 200 milletvekilinin olması gerekiyordu.
Ancak yeterli sayıya ulaşılamadığı için Genel Kurul kapandı.
Etiketler: CHP Son Dakika TBMM
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