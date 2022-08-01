Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin talebi üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırdı.

CHP, sağlıkta şiddet konusunda Meclis'te genel görüşme yapılmasını istedi. Anayasa ve iç tüzük gereği, bugün toplanması beklenen Genel Kurul'da mesainin yapılabilmesi için en az 200 milletvekilinin olması gerekiyordu.

Ancak yeterli sayıya ulaşılamadığı için Genel Kurul kapandı.