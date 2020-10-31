Türkiye bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleşti… Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem İzmir’de 20’ye yakın binayı yıkarken, kent genelinde kriz masaları oluşturularak depremden etkilenenlerle ilgili hızlıca adımlar atılmaya başladı.

İHA’lar deprem bölgesinde

Depremin ilk anlarından itibaren bölgeye farklı unsurlarıyla ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri, sadece karadan değil havadan da özellikle Bayraklı ve Bornova’yı takibe aldı.

Öncelikle söz konusu sıkıntılı alanlardaki askeri birliklerini sahaya indiren TSK, hemen ardından insansız hava araçlarını acil olarak deprem bölgesine yönlendirdi. Çok kısa süre içinde askeri helikopterler de önce tüm kenti ardından yıkımın daha fazla olduğu yerleri havadan taradı ve tespit çalışmalarında önemli görevler üstlendi.

[İnsansız hava araçları tarafından çekilen görüntüler anlık olarak kriz masasına aktarıldı.]

Askeri uçakların rotası İzmir oldu

Bu sırada Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde oluşturulan kriz masası, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı farklı unsurların da ülkemizin dört bir yanından İzmir’e yönlendirilmesini sağladı.

Bu kapsamda Türkiye’nin en önemli güç aktarım unsurlarından biri olan A-400M askeri nakliye uçakları motor çalıştırdı ve 8 uçakla toplam 14 sorti yapıldı.

İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve Jandarma personelini taşıyan kargo araçları aynı zamanda arama-kurtarma çalışmalarında ihtiyaç duyulan çok sayıda araç ve malzemeyi de bölgeye taşıdı.

Milli Savunma Bakanlığı, yaklaşık 2 saat gibi çok kısa sürede Ankara, Diyarbakır ve Erzurum’dan askeri kargo uçaklarını İzmir’e yönlendirmesi, bölgede kritik görevler üstlenecek kalifiye personel ve gerekli araçların zaman kaybedilmeden bölgeye erişmesini sağladı.

[TSK'nın İzmir’deki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve araçları bölgeye ulaştırma faaliyetleri sabaha kadar aralıksız devam etti]

Sıhhi tahliyelerde de TSK ön planda

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kara, hava ve deniz unsurları için bu tür yardım faaliyetleri son derece önemli. Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde yürütülen bu tür faaliyetlerde sadece ülkemiz içindeki olaylar için harekete geçilmiyor.

Dünyanın çok farklı bölgelerinde de ihtiyaç duyulması halinde TSK unsurları arama-kurtarma ve tahliye faaliyetlerine katılıyor.

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre bakanlığa bağlı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Ocak 2019 ve Ağustos 2020 tarihleri arasında sıhhi tahliyeleri de içeren 142 arama-kurtarma faaliyeti icra etti.

Nerede ihtiyaç duyulduysa oradalar

Yapılan faaliyetlerin dağılımında ise ülkemiz sınırları içerisinde özellikle kış aylarında tahliyenin zorlaştığı zamanlarda sağlanan faydalar öne çıkıyor.

TSK unsurları, çok zorlu bir kış dönemi geçiren başta Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere tüm bölgelerde arama kurtarma veya hasta/yaralı sevk faaliyeti icra edebiliyor.

Söz konusu tarih aralığında ülkemizin 29 farklı ilinde son derece başarılı arama-kurtarma ve sıhhi tahliyeye imza atan TSK, ülke sınırları dışında da bu tür faaliyetlere katıldı.

Örneğin 28 Mart-18 Nisan 2019 tarihleri arasında Musul/Irak’ta Dicle Nehri üzerinde batan feribotta kayıp şahısların aranması faaliyetine katılan TSK unsurları bulunan 3 naaşı yetkilere teslim etti.

Geçen yıl 31 Temmuz-23 Ağustos tarihlerinde ise Hazar Denizi’ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 uçağının yerinin tespit edilip, dalgıç marifetiyle uçak parçaları ve pilotun naaşına ait parçaların çıkarılmasını da TSK unsurları başardı.

[Hazar Denizi’ne düşen Azerbaycan’a ait MİG-29 savaş uçağının enkazı ve pilotunun TSK unsurlarınca bulunması faaliyetleri.]

Kara, hava ve deniz unsurları sürekli sahada

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Ocak 2019 ve Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen arama-kurtarma faaliyetlerine 41 adet AS-532 helikopter, 62 adet S-70 tipi helikopter, 40 adet CN-235 nakliye, ambulans, AK uçağı, 6 adet C-130 nakliye uçağı, 1 adet AB-412 helikopter, 1 adet AB-412 helikopter, 1 adet denizaltı,1 adet korvet, 2 adet hücumbot, 2 adet karakol gemisi, 1 adet yardımcı sınıf Personel nakliye gemisi ve 1 adet İHA’nın görev aldığı öğrenildi.