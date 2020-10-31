Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.

Deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 39 artçı olmak üzere, toplam 575 artçı sarsıntı oldu.

"Yıkılma riskine karşı binaları sürekli kontrol ediyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kurtarma faaliyetlerini yaparken çalışanlarımızın da can güvenliği için binalarımızı anlık takip ediyoruz. Yıkılma riskine karşı binaları sürekli kontrol ediyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"100 vatandaşımızı kurtardık"

Depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı.

İzmir’de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alan tarama ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 4.995 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 683 araç görevlendirildi.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülüyor.

[Fotoğraf: AA]

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilerek; 40 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildi. Ülke genelinde tüm AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı’na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapıldı. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katıldı.

Bölgede barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanıyor

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 6 genel maksat çadırı, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2.049 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6.888 yatak, 16.050 battaniye ve 2.657 mutfak seti sevk edildi. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 112 personel, 137 gönüllü, 27 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 64.345 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildi.

[Fotoğraf: AA]

Çalışma grupları, bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 325 ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 95 personel olmak üzere toplam 420 personel görevlendirildi. Psikososyal çalışma grubundan 95 personel 23 araç ile deprem bölgesindeki çalışmalarına başladı. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet aracı bölgeye sevk edildi.

Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye, 114.460 maske ve 5.000 dezenfektan gönderildi.

[Fotoğraf: AA]

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personel olay yerine yönlendirildi. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 123 iş makinesi ve 115 personel görev yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara katılmak üzere 51 iş makinesi, 35 hizmet aracı, 42 arazöz ve 210 personel görevlendirildi. Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde 400 kişiye yemek servisi veriliyor.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 232 araç ve 832 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 87 sahada enerji ve 73 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışıyor. Bölgeye toplam 34 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, ihtiyaç duyulan 4 istasyonun kurulumu tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 9 tekne batmış, 20 tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 21 tekne karaya oturmuştur. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem bölgesine toplam 8 milyon tl acil yardım ödeneği gönderildi

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3.000.000 TL; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

AFAD'dan önemli uyarılar

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.