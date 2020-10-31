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Bakan Koca: Yakınlarınız için ALO 184'ü arayın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."
YAKINLARINIZ İÇİN ALO 184’Ü ARAYIN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020
Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin. pic.twitter.com/Vyfy1PEURa
Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.
Etiketler: Deprem Fahrettin KocaSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 09:38
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