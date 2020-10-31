Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Gri kategoride aranan terörist teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığınca, gri kategoride aranan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlar örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırdı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarının çalışmaları sonucu gri kategoride aranan 1 teröristin ikna yoluyla, güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 186'ya yükseldi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 09:07
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