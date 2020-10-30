TSK İzmir için seferber oldu: JAK ekipleri uçaklarla sevk ediliyor
İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı tüm imkanlarını seferber etti. JAK ekipleri Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla bölgeye yetiştiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımla İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerini Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Ankara Etimesgut’tan havalandığı belirtildi.
Havalanan ikinci uçakta ekiplerle birlikte çok sayıda yardım malzemeleri de bölgeye gönderildi.
MSB'nin paylaşımında, "İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerini bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait ikinci uçak da arama-kurtarma ekiplerini ve beraberlerindeki malzemeleri alarak Ankara/Etimesgut’tan havalandı" denildi.
İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan @jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerini bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait ikinci uçak da arama-kurtarma ekiplerini ve beraberlerindeki malzemeleri alarak Ankara/Etimesgut’tan havalandı. pic.twitter.com/viy0T1Mbg6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2020