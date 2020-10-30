Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımla İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerini Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Ankara Etimesgut’tan havalandığı belirtildi.

Havalanan ikinci uçakta ekiplerle birlikte çok sayıda yardım malzemeleri de bölgeye gönderildi.

MSB'nin paylaşımında, "İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerini bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait ikinci uçak da arama-kurtarma ekiplerini ve beraberlerindeki malzemeleri alarak Ankara/Etimesgut’tan havalandı" denildi.