Türk Silahlı Kuvvetleri, vatan görevlerinde olduğu gibi doğal afetlere de her daim hazır.

Afetlere müdahale görevini 1999 depreminin ardından kurulan Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı'nı üstleniyor.

Komutanlık kapılarını TRT Haber'e açtı. Personelin tatbikatı anbean görüntülendi. Kazazedenin tam yeri ve durumu kullanılan cihazlarla tespit ediliyor. Her dakikanın önemli olduğu zorlu mücadelenin ardından kazazede en uygun yolla enkazdan kurtarılıyor.

9 alanda görev yapıyorlar

Doğal Afetler Arama Kurtarma timleri deprem, sel, yangın, kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer tehdit ortamı ve çığ olmak üzere 9 alanda görev yapıyor.

Ulaşımın el vermediği yerlerde devriye helikopterler geliyor. Timler olay yerine bu şekilde inidiriliyor. Hassas burunlar da enkaz altındakileri bulmak için Mehmetçik'e yardımcı oluyor.

Doğal Afetler Arama Kurtarma timleri yurt içinde ve yurt dışında her türlü göreve hazır bekliyor.