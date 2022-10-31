Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MYK bugün toplanıyor
[AA (Arşiv)]
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, iç ve dış gelişmeler ile Meclis çalışmaları ele alınacak.
MYK toplantısı AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başlayacak.
Başörtüsü için anayasa teklifinin bu hafta Meclis'e sunulması beklenirken toplantıda bu çalışmayla ilgili değerlendirme yapılacak.
Masada çok sayıda konu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıkladı. Toplantıda bunun yansımalarının yanı sıra 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar da ele alınacak.
Karadeniz'de Rus gemilerinin saldırıya uğraması sonrası tahıl sevkiyatının askıya alınması da değerlendirilecek.
MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
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