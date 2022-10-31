Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakurk bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2022
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…#MSB pic.twitter.com/Pe8MkjGZnd
Etiketler: Irakın Kuzeyi PKK/YPG Terörle Mücadele
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