Trump'ın skandal planına protestolar sürüyor

Şişli'deki Trump Towers'ın önünde toplanan gruptakiler, "Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Kahrolsun siyonist emperyalizm" sloganları attı.

Filistin bayrakları ve çeşitli dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Mehmet Harput, buradan ABD Başkanı Trump'a seslenmek istediklerini belirterek, "Ne Gazze toprakları satılıktır ne de Gazze halkı topraklarını terk edecektir. Coğrafyamızda Evanjelist ve emperyalist projelere asla müsaade etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Trump, katliam, soykırım ve tehcir açıklamalarından vazgeçmediği sürece bizler de buradaki eylemlerimizden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Harput, Filistin özgür olana dek mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Eyleme katılan Fransız hukuk profesörü Frank Romano da Filistin'i güçlü hale getirmek için hep birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Grup, açıklamaların ardından dağıldı.

Bursa'da da Filistin'e özgürlük sloganları atıldı

Bursa'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi.

Orhangazi Parkı'nda toplanan vatandaşlar, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını protesto etti.

Vatandaşlar, "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol" "Kudüs'e selam direnişe devam", "Soykırıma hayır" ve "Siyonizm yenilecek direniş kazanacak" yazılı pankartlar taşındı.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, burada yaptığı konuşmada, Filistin'in yalnızca bir toprak parçası değil direniş, şehitlerin kanıyla sulanmış bir dava, çocukların taşlarla verdigi mücadele, Mescid-i Aksa'nın minarelerinden yükselen ezan, Kudüs'ün sokaklarında yankılanan direniş ve Gazze'nin enkazlar arasından fışkıran umut ışığı olduğunu söyledi.

Filistin halkının varlığına yönelik yeni bir tehditle karşı karşıya olduğunu aktaran Eryağan, "Trump, milyonlarca Filistinlinin zorla göç ettirilmesini öneriyor. Trump, Filistin'in yok edilmesi için açıkça çağrıda bulunuyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu sözler yalnızca bir tehdit değildir, bu sözler yalnızca bir söylem değildir. Bu, Filistin halkının yok edilmesine, topraklarından sürgün edilmesine ve kimliğinin silinmesine yönelik bir girişimin ilanıdır." dedi.

Eryağan, dünyanın 1948'de Filistin halkının evlerinden zorla çıkarıldığı ve 1967'de Kudüs'ün işgal edildiği gün sessiz kaldığını ifade ederek konuşmasını şunları kaydetti:

"Dünya, yıllardır İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına, katliamlarına, işgal politikalarına sessiz kaldı. Şimdi bu sessizlikten cesaret alanlar, Filistin'in tamamen yok edilmesi için yeni bir plan ortaya koyuyor.

Buradan soruyoruz; adalet, insan hakları ve demokrasi naraları atanlar, bir insanın vatanını savunması suç mu? Evini, ailesini, toprağını, kutsal mabedini koruması suç mu? Hayır. Asıl suç, Filistin halkını evlerinden zorla çıkarmak isteyenlerdedir"

"İşgalci İsrail rejimine verilen destekler sonlandırılmalıdır"

Mersin'deki sivil toplum kuruluşları (STK) ve vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi.

Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya STK temsilcileri ve vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail karşıtı slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Mehmet Şahin, İsrail'in Filistin'de insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu söyledi.

Gazze'de soykırım yapıldığını dile getiren Şahin, İsrail'in insan hakları ve savaş hukukunu hiçe saydığını kaydetti.

ABD ve Batı dünyasının yaşanan zulümleri görmezden geldiğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Donald Trump Gazze'ye yönelik olarak yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor. Tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen siyonistlere destek veriyor. Gazze'yi satın almaktan, ABD yetkisi altına almaktan söz ederken kanlı ve karanlık işbirlikleriyle binlerce kilometre öteden Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışıyor."

Şahin, Filistinliler için kendi toprakları olan Gazze'den çıkarılıp, başka ülkelere gönderilme planlarının yapıldığını hatırlatarak "Bu gerçekleşmeyecek hayalin sahiplerine diyoruz ki, 'Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir yarın da Filistinlilerin olacaktır. İşgalci İsrail rejimine verilen destekler sonlandırılmalıdır." diye konuştu.

Tüm dünyanın İsrail'e tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Şahin, İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.