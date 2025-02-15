Lütfü Savaş, CHP kurultayının iptali için dava açtı

CHP Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP kurultayının iptali için Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Açılan davada "Mevcut parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve her halükarda kurultayın iptaline karar verilmesi taleplerimizdir" ifadeleri yer aldı.

Lütfü Savaş'ın avukatı yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilim şaibelerin araştırılması ve varsa ilgili kişiler için gereğinin yapılmasını istemiştir" dedi.

Ayrıca, "Kurumları temsil edenler hata yapabilir ama kurumlar bu durumda korunmalıdır ve bu hatayı yapan kişilerden arındırılmalıdır" denildi.

