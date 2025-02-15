Bakan Fidan'dan Münih'te diplomasi trafiği

[Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.]

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Radev ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

[Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.]

Dışişleri Bakanı Fidan, ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Fidan, Safedi ile görüşmesinde, Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

[Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü.]

Fidan, Kurti ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki son gelişmeler değerlendirildi.

[Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ile görüştü.]

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.