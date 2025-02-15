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Gündem
AA 15.02.2025 15:51

Bakan Fidan'dan Münih'te diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya'da, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Fidan'dan Münih'te diplomasi trafiği
[Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.]

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, Radev ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.[Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.]

Dışişleri Bakanı Fidan, ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Fidan, Safedi ile görüşmesinde, Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü.[Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü.]

Fidan, Kurti ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki son gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ile görüştü.[Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ile görüştü.]

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.

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Bulgaristan Hakan Fidan
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